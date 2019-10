El Cejas y Noemí dan su brazo a torcer y felicitan el cumpleaños a Gianmarco

Durante el cumpleaños de Gianmarco, Alba, Noemí y El Cejas se negaron a cantarle el cumpleaños feliz al italiano. Tras ser abroncados por Adara, la modelo se fue a dormir y el youtuber y la de 'Los Gipsy Kings' recapacitaron y se acercaron a hablar con el concursante. "No quiero que lo pases mal pero a mí también me dolió que el día de la caja no me firmaras", le explicó Noemí. "No hago nada que no me salga del corazón, así que ahora vengo porque también me ha salido", dijo por su parte EL Cejas.