Diego Matamoros vuelve para dar la cara: "Estoy tranquilo y he reseteado la cabeza"

Diego Matamoros decidió alejarse del foco mediático a medida que la amistad entre Kiko Jiménez y Estela se afianzaba en ‘GH VIP 7’, pero ha vuelto a plató para defender a su mujer: "Estoy tranquilo, me fío de ella aunque de él no". El colaborador ha asegurado que Kiko y Estela solo son amigos y que su matrimonio no corre ningún peligro: "He reseteado la cabeza, he relativizado y quiero seguir con ella".