El estreno de ‘GH VIP 6’ en diez frases para la historia del reality

. Consternada y resignada no ha tenido otra que ponerse el mono de trabajo y las botas y ponerse al tajo. Unos minutos después se encontraba con su amigo Suso y desolada le explicaba el motivo por el que no le daba un abrazo:. ¡Pobre Oriana!

Y de Oriana en Oriana, que ha sido una de las grandes protagonistas de la noche. La criatura no llevaba nada bien lo de vivir entre maleza. Ella quería una casa bonita, como ella . Y su ánimo caía en picado, tanto que cuando Jorge Javier le preguntaba cómo lo llevaba ella respondía un tanto mosqueada: “No me gusta estar trabajando aquí de gratis”.

no sabemos si ha sido por eso que Verdeliss no tenía ni idea de quién era el joven: “¿Eres participante?”, le decía, a lo que él, con mucha guasa e ironía le respondía que “no, soy el jardinero”.

8.Aramís: “¿Para qué usar bragas si me las pongo y luego me las quito?”

El estreno de ‘GH VIP 6’ no podía acabar de otra forma que no fuera con el agobio máximo de Oriana y la concursante a punto de llorar. Ella quería una casa bonita, no dejaba de repetirlo, y tenía una casa con mucho por limpiar. Entre eso y que no tenía ropa su bomba interna estallaba y saltaba la alarma: “Ya me estoy agobiando”. ¡Pobre!