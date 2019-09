Fin de la amistad entre Adara y Kiko Jiménez: "Eres un metemierda de mucho cuidado"

Irene Junqueras pidió al súper si podía recibir unas latas de atún ya que no come carne por principios. Dinio y Adara hicieron una serie de comentarios que no sentaron del todo bien a Kiko Jiménez. El extronista habló con el actor y le acusó de reírse de la periodista. "Te reto a que la semana que viene estemos los dos nominados, ya que me quieres poner a todos en contra", respondió él. Tras ver las imágenes, Adara no ha podido reprimir su opinión. "Eres un metemierda de mucho cuidado, lo empezaste tu todo", le ha dicho a Kiko la exconcursante de 'Gran Hermano 17'.