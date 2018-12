Mónica Hoyos sabía que Miriam y Koala le iban a ganar en el último asalto e incluso ha deseado salir corriendo de ‘GH VIP 6’ porque no soportaba ni un minuto más el espectáculo de su rival. Mucho más que no llegar a la final de concurso lo que a Mónica le ha dolido ha sido descubrir que sus esperanzas no se habían cumplido y que Carlos Lozano, el padre de su hija, no le había estado apoyando: “Yo he hecho lo que he podido, seguramente no lo haya hecho bien y no caiga bien a la gente, pero pensaba que tú lo ibas a entender”.