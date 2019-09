Irene Junquera, sobre su ex Cristian Toro: "Rompimos porque se acabó, fue muy difícil"

En el corrillo, el foco se centró sobre Irene Junquera y la periodista no pudo contener sus secretos. "No tengo miedo de lo que se diga de mí", explica a Kiko Jiménez. El asesor de 'MyH' le preguntaba si la nueva concursante estaba preocupada de lo que pudieran sacar en el exterior de su vida privada; la concursante, muy sincera, le respondió: "Qué van a tocar... Ya antes han salido cosas pero yo nunca he hecho nada ni lo he alimentado".