Maestro Joao le manda un mensaje a su amante y desvela su inicial: "No hay nada decidido, pero gracias porque en su mirada he visto la felicidad"

Maestro Joao se ha salvado de la expulsión en el duelo contra Kiko Jiménez. Momentos antes de volver a la casa, le ha mandado un mensaje a su amante sabiendo que Pol Badía no lo escucharía: "Quiero decir a esa persona que sepa que volveré a pasar las redondas, como él dice, que le debo una explicación, que no hay nada decidido y que muchas gracias porque he visto en su mirada algo que me ha dado la felicidad. No estar contento, la felicidad. A esa persona le digo que por favor guarde silencio, que yo daré una explicación", expresaba.