El primer cabreo de Mila Ximénez en 'GH VIP 7': "¡Yo no entro por la gatera!"

A Mila Ximénez le ha hecho falta poco para perder los nervios en ' GH VIP 7 '. Jorge Javier Vázquez ha indicado a la tertuliana que entrase por la gatera de la casa, algo a lo que ella se ha negado en rotundo. "¡Yo no entro por la gatera, porque no me da la gana. Me voy a joder la espalda y se me va a desplazar el balón gástrico. Yo no entro reptando!", ha gritado la sevillana. Después de mucho intentarlo, el presentador ha tirado la toalla y ha dejado entrar a la concursante por la puerta.