Mila Ximénez, totalmente hundida: "Me he convertido en el centro del odio de tres vampiros"

La difícil convivencia con Hugo Castejón, Adara y Dinio ha llevado a Mila Ximénez a su límite. "Haga lo que diga o haga lo que haga, me he convertido en el punto de mira de un francotirador. No me encuentro bien y no tengo ganas de continuar. Yo creo que no voy a poder con esto, me he convertido en el centro de odio de tres vampiros. Me acuesto con el corazón que se me sale por la boca, me despierto agotada e intento estar bien pero puedo con esto físicamente. No tengo edad, no tengo su fuerza. Me siento totalmente débil y sin ganas", ha contado la tertuliana en el confesionario, desesperada y con ganas de abandonar.