Raquel Salazar carga contra Belén Esteban llamándola "pesada" y "niñata": "Cómete el pollo que si tú por tu hija matas, yo por la mía muero"

Belén Esteban primero llamó mueble a Noemí Salazar y luego se declaraba impactada por declaraciones de la concursante de 'GH VIP', como que nunca ha cogido un autobús o el metro sola. Belén entiende que sea una chica muy familiar pero no este tipo de cosas y la defensa a Noemí ha llegado a través de las redes sociales.

Le dedica una larga lista de descalificativos: “vengadora”, “niñata”, “falsa”, “pesada”… Y es que Raquel está “harta” de escuchar las críticas a su hija: “Llevas mucho metiéndole caña sin motivos porque es muy buena persona, mi hija es la mejor persona que has podido encontrar”.

“Pues si no ha cogido nunca el autobús olé por mi hija que no tiene vida corrida y no está despendolada”, ha añadido Raquel extendiendo su ataque a Miguel Frigenti, a quien llama “pelota”: “Que venga el palmero y le coma el…”