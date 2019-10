La entrada de los repescados reaviva tensiones y relaciones: del abrazo de Estela y Kiko a los 'repasos' de Hugo

En su vuelta a Guadalix de la Sierra no ha faltado la emoción al encontrarse a sus compañeros queridos, pero tampoco las discusiones al ver a sus enemigos.

La entrada de Kiko Jiménez: cordialidad con Alba Carrillo y un cariñoso abrazo con Estela

Kiko Jiménez era el primero en saber que optaba a la repesca. Antes de entrar en la casa se encontraba con Alba Carrillo , su máxima enemiga. Al verle ella se ha quedado impactada, pero ambos han mantenido una cordialidad. "He venido a alegrarte, que te he visto muy triste" , le decía Kiko preocupándose por el estado anímico de Alba.

El segundo encuentro de Kiko ha sido con Estela , un encuentro mucho más efusivo. La concursante se lanzaba a sus brazos al verle por la emoción. Por su parte, Kiko 'aguantaba el tipo' intentando no mostrarse distante sabiendo que en plató estaría Sofía Suescun viéndoles .

La entrada de Hugo Castejón: le baila a Mila Ximénez y enloquece a Adara

Pero para alegría la que se ha llevado Adara al ver de nuevo a su amigo en la casa. "No sabes cuánto he pensado en la fiesta de la uva" le decía Adara a Hugo tronchándose de risa. Esta vez, Mila no se enfadaba sino que se reía con ellos.