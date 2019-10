Sofía Suescun y Kiko Jiménez han tenido un tenso reencuentro. Sofía le pedía explicaciones ha Kiko por su relación con Estela Grande. Él ha defendido en todo momento que solo se trata de una amistad, aunque a ella no parecía convencerle. No obstante, según avanzaba la conversación, Sofía no podía ocultar sus sentimientos y acababa derrumbándose en los brazos de Kiko. Él, tiernamente, se despedía de ella con un beso antes de abandonar la casa.