Sonrisas y lágrimas de una ganadora: lo mejor del paso de Miriam por 'GH VIP 6'

El triángulo amoroso formado por Miriam, Carlos Lozano y Mónica ha estado presente durante todo el reality . Pero uno de sus momentos más algidos fue cuando él visito a sus dos ex. La situación fue de las más tensas que hemos vivido en el reality, los gritos no cesaban, algún insulto saltaba y Miriam acababa enzarzándose con Mónica tras sus provocaciones: “Eres Satanás en personas, vas a arder en el infierno”.

Miriam Saavedra confesó su episodio más duro en la curva de su vida: “Con mi segundo aborto no tuve el apoyo de Carlos Lozano y eso fue lo peor. Se lo voy a reprochar toda mi vida, y no me da vergüenza expresarlo porque es lo que siento ahora”.