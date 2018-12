Más tarde, ya sin la compañía de Miriam, Suso reflexiona en voz alta y podemos escucharle las siguientes palabras: "Me dejaste tan vacío aquí dentro y tú te lo estarás pasando tan bien fuera... Nos queremos mucho, pero la distancia nos está matando. Nos echamos mucho de menos. A mí no me apetece seguir soltero, prefiero estar contigo. Me apetece cuidarte, mimarte, hacerte cosquillas... Yo me he tirado a un precipicio y no me gustaría que saliera mal. Me gustaría durar un montón de tiempo. Me gustaría que construyéramos algo. Esto es complicado. Aquí se suda, todo el mundo opina de ti. Luego hay mucha gente que quiere quedar bien y hacer como que es normal, como que es bueno y todo perfecto. Eso es una mierda que te cagas porque en los humanos hay errores. Eso de ir a la tele a quedar bien no lo comparto, hay que ir a sentir y no pensar. Eso para mí es un buen concursante. Yo juro que no he pensado cómo lo he hecho en todos los realities que he estado, pero los he sentido con intensidad".