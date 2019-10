Sale a la luz el verdadero motivo de la enemistad entre Kiko y Mila: "Cuando salió lo de la policía de Marbella tiraste pólvora contra mí"

"Se cataloga una traición cuando hay una verdadera amistad y yo a ti Mila solo te conozco de que hablas en televisión para ponerme verde. Cuando salió el tema de la policía de Marbella fuiste la primera que tiró pólvora contra mí. Te lo dije pero me hiciste el lío, quisiste quedar bien conmigo", se ha defendido Kiko Jiménez tras ser acusado de traidor por meter a Mila Ximénez en la lista de nominados. "Mira de donde le viene, ya ha salido", ha respondido la tertuliana. "No entiendo porque tenías confidencias conmigo, yo a una persona que odio no le hablo".