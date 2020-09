Andrea Broston, excorista de Camilo Sesto: "Me quedé embarazada, perdí al bebé porque caí por unas escaleras"

La excorista del artista ha contado que se quedó embarazada de Camilo pero que, desgraciadamente, perdió el bebé porque se cayó por las escaleras. “No era un bebé buscado, fue un accidente. Él no se enteró hasta que yo lo había perdido. Le dije ‘he estado embarazada y lo he perdido’ y me miraba como ‘vale, si tú lo dices”, confiesa Andrea.