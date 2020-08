Localizamos a Asdrúbal tras años retirado de la televisión: así se encuentra el gran amor cubano de Bibiana Fernández

Modelo de profesión, Asdrúbal no se lo pensó dos veces y se instaló en España con Bibiana por amor: "Nos conocimos en una noche de fiesta y nos atrapó el destino". Rápidamente se convirtieron en la pareja del momento y no había 'sarao' al que no asistieran. Bibiana y Asdrúbal se convirtieron en una de las parejas más famosas de la década de los noventa y era frecuente verles derrochar amor y pasión en los platós de televisión.