La tremenda rivalidad entre Bertín Osborne y Julio Iglesias a causa de la música y las mujeres

Afortunado en el amor, pero no tan afortunado en la canción como su competidor, Osborne no consigue el éxito esperado y el motivo, según el propio Bertín, no estaba dispuesto a hacer lo mismo que Julio para llegar al máximo estrellato: "Julio no tiene aficiones, es un hombre que vive obsesionado con su profesión, yo hago muchas más cosas".