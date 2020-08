Sus genitales y su trabajo en locales de alterne, una constante en las entrevistas de la época a Bibiana

"¿Crees que se puede vivir toda la vida de un enigma?" De esta manera le planteaba el presentador a Bibiana la cuestión a la que todos querían dar respuesta; Bibiana contestaba magistralmente: " Yo no vivo de un enigma, vivo de trabajar ".

"Yo alternaba , pero no en bares de alterne (...) Yo en Míster Dollar y entré a alternar con unos números con coreografías que habíamos estado preparando (...) El tipo de gente que se mueve en el mundo del alterne no tiene nada que ver con el mundo de la prostitución , quien quiere prostituirse lo hace en cualquier parte (...) Allí simplemente hay chicas que esperan en una barra a que lleguen señores que les inviten a una copa y que básicamente el señor lo que pretende, al menos en su mayoría, es mantener una charla sobre sus problemas con ellas (...) A cambio de una, de dos o de tres copas aguantas el rollo, algunas, las que quieren, se prostituyen".

Bibi asegura en la entrevista no arrepentirse de ningún capítulo de su pasado, pero sí hay cosas que no volvería a hacer. Bibi afirma que recurrió al 'streptease' para poder sobrevivir: "Se trataba de comer o no comer".