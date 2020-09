Lourdes Ornelas sufrió un aborto de Camilo Sesto: "Por aquello me escribió la canción 'Perdóname"

Cada vez que escuchamos su música las pistas de las discotecas se siguen llenando. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, bailan al ritmo de las canciones del hombre al que dedicamos el último programa de 'Hormigas blancas': Camilo Sesto .

La mejicana le ha explicado a la presentadora que Camilo Sesto fue el gran amor de su vida y que su relación, marcada por los altibajos, comenzó cuando ella tenía apenas 20 años de edad . Al poco tiempo de su primer encuentro, Lourdes se quedó embaraza del cantante, pero debido a la juventud y a que "no era el momento", ambos decidieron poner fin a la gestación :

"Lo pasé muy mal tras el aborto (...) Él sabía que yo estaba sufriendo mucho y me escribió la canción 'Perdóname" .

Lourdes cuenta cómo Camilo Sesto se llevó de su lado a Camilín

Lourdes ha explicado que decidió dejar España e irse a vivir a Méjico con el hijo de ambos "porque la vida que llevaba Camilo Sesto no era la adecuada ni para ella ni para el pequeño". Pese a que en un principio habían acordado que el niño se criaría con su madre en la tierra natal de ésta, a los pocos años el cantante cambió de planes:

"Vino a Méjico y se lo llevó (...) Yo me quité de en medio por mi hijo, para que no sufriera, pero no hice lo mejor para él".