Lourdes Ornelas habla de la herencia de Camilo Sesto y de las adicciones de su hijo

Lourdes Ornelas ha concedido una entrevista exclusiva a ‘Hormigas Blancas’ y ha contestado, sin pudor, a todas las preguntas que le ha planteado Carlota Corredera. La madre del hijo de Camilo Sesto no duda en aclarar que la herencia que dejó el artista “está resuelta” y que su hijo “es el único heredero”.

Eso sí, hay un apunto a tener en cuenta, según asegura Lourdes, “no son esas cantidades que se hablan”. Nos cuenta también que Camilo confiaba en que Camilín viviera de la música y es cuando la presentadora aprovecha para preguntarle sobre la salud del joven, pues no estaría pasando por un buen momento , tal y como reconoce su propia madre.

Lourdes reconoce no ha visto esas polémicas imágenes de su hijo en Instagram y habla del momento en el que se dio cuenta del problema de su hijo. Pero no quiere ponerle nombre a ese problema y no se atreve a llamarlo de adicción: “No es continua, pero cuando es, es”. “No tiene malas compañías, el problema es cuando sale”, añade.