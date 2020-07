Las disculpas de la reportera que roció a Ana Obregón y Aless Lequio con spray: "No era nuestra intención"

Veinticinco años después, Concha Aguilar explica en ‘Hormigas Blancas’ que no está nada orgullosa de esas imágenes y que desea que Ana no le guarde rencor: “No hubo ninguna intencionalidad”, explica la periodista. “Si en algún momento le molestó, solo puedo decir que me disculpe, porque no era nuestra intención”, añadía.