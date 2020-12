Lola Nájera pone el lírico en el lugar que se merece en la final de ‘Idol kids’: “Has estado sublime”

La joven de 15 años se ha atrevido con ‘I could have dance all night’, uno de los temas del musical My Fair Lady. Y lo ha hecho SU-BLI-ME, como ha dicho Isabel Pantoja tras escucharla. Para la tonadillera Lola es un ángel, mientras que para Carlos Jean ella es magia, algo que la hace muy especial. Es tan especial que en cada una de las interpretaciones que ha hecho sobre el escenario de ‘Idol kids’ lo ha bordado, y por eso, ha logrado el objetivo que se había propuesto: ha puesto el lírico en el lugar que se merece.