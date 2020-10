Naiala, la niña que ha estallado en llanto después de cantar por Rocío Jurado en 'Idol Kids'

Cuando los miembros del jurado han visto entrar a Naiala, una joven y rubita extremeña, no podían adivinar la “gitana” que lleva dentro, como luego ha dicho, asombrado, Jesús Vázquez. La artista ha cantado como nadie un tema muy conocido (y muy difícil) de Rocío Jurado, ‘Qué no daría yo’, con el que ha dejado a Edurne, la jurado más exigente, flipando: “Lo has bordado”.