Los 8 clasificados de 'Los Ránkings', las galas más exigentes que llevan a la semifinal de 'Idol Kids'

Las actuaciones de los 8 finalistas de esta fase

Idol Kids ha empezado una nueva fase: la de los Rankings. Después del gran casting, los 30 seleccionados a través de una votación conjunta entre el público y el jurado volverán a pasar por el escenario, divididos en dos grandes galas, en las que la exigencia estará cada vez más alta.

Los primeros 15, tendrán que someterse a la misma votación de nuevo y 8 de ellos (7 comunes y un ticket dorado) pasarán a las semifinales del programa, donde se encontrarán con os otros 20 tickets dorados que ya vimos en las audiciones. En esta primera gala de Ranking, los clasificados han sido: Sandra Valero, Lucía Rodríguez, Anne Arrinda, Claudia Alves, Alfonso Ortiz, Rubén Franco, Laura Gibert y Asier Colas y éstas han sido sus actuaciones:

Rubén: 'Te quiero Te quiero'

Rubén (que no Sergio) ha sido especialmente presentado por Jesús Vázquez quien, en la fase de los castings, le llamó varias veces por otro nombre (sin querer). Este joven de 8 años, y de Huelva, ha emocionado a todos cantando una versión rumbera de ‘Te quiero, te quiero’ a la perfección y ha conseguido que su abuela, presente en los Ránkigs, le gritara que ella también le quiere a él.

Anne: 'Dance Monkey'

Anne ha escogido un tema muy particular para lucirse en esta gala tan importante: Dance Monkey; un tema que se identifica mucho con su artista por tener esta voz tan especial. Sin embargo, ha conseguido darle su propio rollo y, con su vozarrón y su actitud, se ha comido el escenario y ha levantado a todos los presentes.

Lucía: 'Hoy quiero confesar'

En los castings de Idol Kids, Isabel Pantoja ya fichó a Lucía como una representante del futuro de la copla. Para esta gala tan especial, en la que, con los votos del Ránking, ocho de los niños que ya superaron la fase inicial lucharán en las semifinales del programa, Lucía ha escogido un tema de la tonadillera para impresionarla: “Hoy quiero confesar”.

Alfonso y su imitación de Edurne

Alfonso tiene una voz tan especial, que ha conquistado al público y al jurado de ‘Idol Kids’ con su interpretación de ‘Entre otros cien’. “Me encanta el color de tu voz. Hay muy poquitas voces rasgadas como la tuya y tienes que aprovecharla. Tienes un don”, le ha dicho Carlos Jean y con lo que han estado totalmente de acuerdo sus dos compañeros. Después, le ha dado una sorpresita a Edurne...

Laura: 'One and only'

Todos los miembros del jurado se acordaban de Laura, la joven cantante que le dedicó a su madre – fallecida tras padecer un cáncer – su paso por los castings (donde cantó el tema ‘Jelous’) y que emocionó al público y al jurado con su gran sensibilidad. Para esta gala tan especial: ya se han acabado las audiciones de ‘Idol Kids’ y ahora, los jóvenes talentos se juegan su puesto en la semifinal del programa, Laura ha elegido otra bonita balada: ‘One a only’, de Adele.

Claudia vuelve con bata de cola

En los castings, Claudia cantó con muchísimo arte el tema más conocido de la gran Lola Flores: ‘Pena, penita, pena’ e Isabel Pantoja le hizo prometer que, algún día, la vería cantar una copla de esa forma tan bonita como ella lo hace, pero vestida con una bata de cola. ¡Pues deseo cumplido!

Sandra se lleva el ticket dorado

Ha sido Sandra Valero, de ocho años, ha logrado el ticket dorado de la noche! La pequeña concursante aparecía nerviosa ya que estaba preocupada por los pasos que había ensayado para la actuación. Pero al empezar a cantar 'Quédate conmigo' brindó un espectáculo magistral que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

La nueva jota de Asier