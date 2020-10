Daniela se rompe tras una emotiva actuación dedicada a su abuela: "Le compuse una canción porque falleció hace meses y necesitaba desahogarme"

"Nos has emocionado a todos, creo que cuando las cosas se cantan de verdad pasan estas cosas. Se encoge el corazón. Es terrible perder a alguien tan querido y más hace tan poco tiempo. Te he visto que tenías sus gafas ahí. Puedes estar tranquila porque allá donde esté está muy orgullosa del homenaje que le acabas de hacer y que esa mariposa blanca te va a acompañar siempre", le dijo Edurne en primer lugar.

Carlos Jean, por su parte, alababa la proeza de plasmar en una canción todo lo que sentía: "Yo también tuve una pérdida hace muy poco. La de mi padre. Llevo muchos días intentando escribir algo porque quiero inmortalizarlo como has hecho tú con tu abuela, que lo has hecho de manera increíble. Me voy a acordar de este momento siempre cada vez que vea una mariposa blanca. Has hecho algo muy importante que es resucitarla en forma de mariposa", comentaba emocionado el productor musical.