Índigo se proclama ganadora en la final de la primera edición de 'Idol kids'

Pero Índigo no podía controlar la emoción, entre lágrimas le ha agradecido a sus padres todo lo que han hecho por ella: "Quería dar las gracias a toda mi familia que me apoya muchísimo y más que nada a mi madre". Pero no solo ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, también para sus compañeros: "Quería darles las gracias a todos ellos porque nunca he sentido una conexión tan fuerte y que los quiero muchísimo y que todos se merecen ganar porque todos se lo han currado", ha asegurado.