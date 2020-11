Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean revelan cómo es su relación fuera del plató de 'Idol Kids'

Así serán las últimas semifinales de ‘Idol Kids’

Por su parte, Carlos Jean ha querido hablar de la sorpresa que Isabel Pantoja ha preparado para el público de ‘Idol Kids’ y ha bromeado con no haber podido valorar la actuación de la tonadillera: “Estaba dándole al botón y no funcionaba”, decía el productor, a lo que la cantante ha respondido entre risas: “Sé que mis compañeros no me van a dar el ticket”.