Isabel Pantoja promete regalarle a Jesús Vázquez una bata de cola: "Lo digo delante de toda España"

Tras la actuación de Claudia Alves interpretando a la perfección 'A tu vera' , Jesús Vázquez ha salido al escenario más motivado que nunca por el arrojo de la pequeña en el escenario. El presentador no solo ha quedado fascinado por la manera de cantar de Claudia, si no también por su vestuario: "Yo también quiero una bata de cola como esta , que me hagan una de mi talla".

Isabel Pantoja, a quien no se le escapa una, ha intervenido para hacer feliz al presentador: "Tú no te preocupes que yo te voy a regalar una de mis batas de cola, lo digo aquí, delante de toda España". Jesús Vázquez, que no creía lo que oía, se ha arrodillado en el escenario y ha hecho una promesa; "Si me la regalas prometo ponérmela en la segunda edición de 'Idol kids".