Isabel Pantoja tiembla de emoción con la copla suya que ha cantado su mayor fan, Adrián

Adrián es un joven andaluz de 15 años ha cantado, con un arte que quita el sentido, una conocida copla de Isabel Pantoja: ‘Embrujado por tu querer’. Para este artista, que si no consigue ser cantante (que lo hará) quiere ser veterinario porque le “encantan los animales”, le encanta la copla desde chiquitito porque es el género musical que siempre le ponía su abuela, quien se ha mostrado muy orgullosa de su nieto.

Para Adrián, su actuación era muy importante, no sólo por brillar en el escenario, sino porque, además, iba a cantar delante de su gran ídolo: Isabel Pantoja . Sin ningún tipo de complejo, le ha dedicado su actuación, se ha plantado a cantar delante de la mesa del jurado y ha demostrado todo su poderío delante de una de las más grandes cantantes de España.

Pero Adrián no ha sido el único flamenco la noche. Con su visita sorpresa, Isabel consiguió que Sebastián se llenase de energía para interpretar una sevillana que finalmente logró bordar. La tonadillera se puso en pie al final de la actuación mientras el público pedía el 'ticket dorado' para el participante.

Por último, para hacer que esta noche de la copla fuera redonda, una extremeña se ha comido el escenario de Idol Kids. Cuando los miembros del jurado han visto entrar a Naiala, joven y rubita, no podían adivinar la “gitana” que lleva dentro, como luego ha dicho, asombrado, Jesús Vázquez. La artista ha cantado como nadie un tema muy conocido (y muy difícil) de Rocío Jurado, ‘Qué no daría yo’, con el que ha dejado a Edurne, la jurado más exigente, flipando: “Lo has bordado”.