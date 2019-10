La ilusión de Isabel Pantoja, la experiencia de Edurne y la técnica de Carlos Jean buscan al verdadero 'Idol Kids'

Isabel Pantoja: "Es la cosa más bonitas que me ha pasado en mi vida artística"

Isabel Pantoja, que por primera vez se convierte en miembro de un jurado en un programa de televisión, ha contado lo mucho que le cuesta dar al botón rojo, la buena sintonía que tiene con todo el equipo y lo feliz que está en este proyecto: "Es la cosa más bonitas que ha pasado en mi vida artística. Jamás pensé que participaría en un programa juzgando a niños. Las dos primeras semanas lo pasé fatal. Me veo reflejado en ellos y lloro desde que les veo salir con su micrófono entre las manos que no paran de temblarles. Yo empecé con 7 años y no tuve la oportunidad de participar en un programa como estos porque no existían".