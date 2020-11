¡Tenemos la lista definitiva de semifinalistas de ‘Idol Kids’!: los ocho seleccionados en la segunda noche de ránkings

Los ocho clasificados

Esperanza: ‘Amante amigo’

Con su versión del tema de Vanesa Martín, ‘Amante amigo’, Esperanza no solo le ha puesto los pelos de punta al jurado, también les ha puesto en pie y le ha hecho ganarse el ticket dorado con lo que se convertía en semifinalista automáticamente.

Jennyfer: ‘Rolling in the deep’

No solo canta, también hace suyas las canciones versionándolas como ha hecho con este tema de Adele. El ‘Rolling in the deep’ de Jennyfer le ha catapultado al primer puesto del ranking en la segunda jornada.