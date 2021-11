Informativos Telecinco - edición fin de semana noche domingo 28 de noviembre 2021

Los países se siguen blindando ante la expansión de la variante ómicron. Israel y Marruecos han decidido cerrar sus fronteras y en otros muchos países se están restringiendo los vuelos con varios estados de África. No hay pruebas de que sea más peligrosa ni de que sea resistente a las vacunas pero desde la Comisión Europea dicen que ha empezado una carrera a contrarreloj contra esta variante. Las autoridades sudafricanas critican que se genere un pánico innecesario y la OMS, que ha considerado que es preocupante, pide al mismo tiempo que no se restrinjan los viajes para no castigar más al continente africano.