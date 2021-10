Informativos Telecinco - edición fin de semana mediodía domingo 17 de octubre 2021

El volcán de Cumbre Vieja de La Palma, un mes después de erupcionar, no da señal alguna de apagarse en un corto plazo de tiempo. Lo ha llegado a decir el propio presidente de Canarias. Se mantiene la importante explosividad que se reactivó en la tarde del sábado y también las emisiones de lava y de cenizas. Ha empeorado la calidad del aire y prosiguen los temblores, hasta 42 la pasada noche, el más de fuerte de 4,3 grados que se ha sentido en todos los municipios de la isla y no so se descarta que en los próximos días se registren temblores algo más fuertes todavía. Más de 750 hectáreas han quedado arrasadas por la lava y en torno a 1830 viviendas destruidas en estas cuatro semanas de desolación para los palmeros.