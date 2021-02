Informativos Telecinco - edición fin de semana noche sábado 07 de febrero 2021

Entre mañana y el martes las dosis de la vacuna de AstraZeneca estarán ya en manos de las comunidades autónomas

Entre mañana lunes y el martes las casi 200.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que llegaron ayer a España estarán ya en manos de las comunidades autónomas. Una vacuna que solo se administrará en la franja de edad que va de los 18 a los 55 años . La van a recibir los profesionales sanitarios que no tratan directamente con pacientes covid. Una vacuna, según un estudio publicado hoy por diario británico 'Financial Times', que se muestra menos efectiva con casos de contagio leve y moderados por la cepa sudafricana del coronavirus. La compañía AstraZeneca ha respondido que ya trabaja en una adaptación de los viales para combatir con total eficacia esta cepa .

España espera recibir durante este mes de febrero 4 millones de vacunas

El gobierno catalán se plantea no dar a conocer los resultados de las elecciones del próximo domingo

El gobierno catalán se plantea no dar a conocer los resultados de las elecciones del próximo domingo si muchas personas no pueden votar porque no se hayan podido constituir las mesas en las que tenían que hacerlo. Último domingo de campaña con los sondeos apuntando a un triple empate entre el PSC, Esquerra y Junts. Sánchez y Casado han arropado a los respectivos candidatos de sus partidos. También han hecho lo propio Inés Arrimadas y Santiago Abascal que ha vuelto a recibir el acoso de los radicales independentistas.