Informativos Telecinco - edición fin de semana noche domingo 11 de abril 2021

Tendencia creciente en el número de contagios y de hospitalizaciones

A falta de que mañana Sanidad actualice los datos del fin de semana, los que hemos ido conociendo hoy apuntalan la tendencia creciente en el número de contagios y de hospitalizaciones, y aún no se refleja del todo el impacto de la Semana Santa. En Cataluña, empeoran todas las cifra: el número de ingresados en las UCI vuelve a superar los quinientos . Crece la presión hospitalaria también en Galicia y País Vasco al aumentar el número de contagios. En Navarra, la comunidad con mayor incidencia, solo por detrás de Ceuta y Melilla, la tasa de positividad ha aumentado un 3%. La incidencia en España supera los 180 casos por 100 000 habitantes.

Para luchar contra la pandemia el arma más efectiva es la vacuna

Toni Cantó no podrá ir en las listas del PP en las elecciones de la Comunidad de Madrid

El exdirigente de Ciudadanos, Toni Cantó, no podrá ir en las listas del PP a las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Tampoco el exalcalde de Toledo, Agustín Conde. Tras el visto bueno de la Junta Electoral Provincial, un juez ha decidido que no pueden concurrir a los comicios por no estar inscritos en el censo electoral vigente. El Partido Popular ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional