Informativos Telecinco - edición fin de semana noche sábado 01 de enero de 2022

La pandemia no entiende de cambios en el calendario y recibe 2022 con un alto índice de contagios en nuestro país. Hoy no tenemos datos generales, el ministerio no los publicará hasta el lunes, pero los datos aportados por unas cuantas comunidades siguen apuntando a un aumento continuado de las infecciones que, en general, siguen sin reflejarse de forma crítica en los hospitales. Este primero de enero cientos de personas han aprovechado el día festivo para vacunarse en Madrid o Canarias. Mañana se volverá a inocular en otras zonas del país.