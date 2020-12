Informativo Fin de Semana

Una nueva cepa del virus, un 60% más contagiosa, obliga a confinar el sur y sudeste de Inglaterra; el primer ministro Boris Jonhson ha anunciado que desde esta media noche no se podrá viajar al extranjero desde las zonas cerradas; la pandemia se sigue extendiendo por el mundo, los datos y las fechas no invitan al optimismo pero no hay que perder de vista que la solución está cerca; Estados Unidos ha aprobado ya la segunda vacuna justo una semana después de que se comenzara a dispensar la de Pfizer; a la espera de que llegue la vacuna a España, las cifras siguen empeorando; 200 personas han tenido que ser desalojadas esta madrugada de una residencia de estudiantes en la que se celebraba una fiesta en Valencia... toda la actualidad con Ángeles Blanco.