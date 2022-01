Informativos Telecinco - edición fin de semana mediodía sábado 29 de enero 2022

El presidente estadounidense Joe Biden asegura que enviará tropas al este de Europa "a corto plazo", aunque matiza que no serán demasiadas. El Pentágono ya avanzó esta semana que hasta 8.500 soldados están preparados para desplegarse en la zona.

En Cataluña ya no es necesario el pasaporte covid aunque el ocio nocturno sigue cerrado. En Galicia sigue vigente el pasaporte, pero desde hoy no hay límite de aforo y horarios y se puede volver a consumir en barra. En el otro lado están Navarra o País Vasco donde no solo se mantienen las prohibiciones sino que se piensa en aumentarlas.