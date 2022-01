Ángeles Blanco y José Ribagorda celebran en directo la victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia

"Nos vamos con el buen sabor de boca de la gran noticia que les hemos contado en este informativo, la victoria de Rafa Nadal, grandísimo Rafa Nadal, en el Open de Australia", decía Ángeles Blanco a los espectadores, y dirigiéndose hacia su compañero de plató, José Ribagorda, ha reconocido: "Te juro, Pepe, que estaba intentando buscar adjetivos que no se hayan dicho ya sobre Nadal y es que no los hay, es que no encuentro, es que es imposible definir".