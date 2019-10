Vaticinan que los coches diésel y gasolina se "extinguirán" mucho antes del 2040

Jeremy Rifkin , economista experto en medio ambiente y autor del libro 'El Green New Deal Global', no cree que haga falta "ningún tipo de legislación" para prohibir los coches diésel o gasolina a partir de 2040, porque s e habrán "extinguido" "muchos años antes.

Rifkin no cree que los coches eléctricos hayan sido "un error" en referencia a unas declaraciones realizadas recientemente por el director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro. "Cometimos el error de vender un producto que no teníamos en la estantería, no tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo. Nos equivocamos todos", lamentado Navarro.