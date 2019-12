La guerra contra el coche ha empezado: Vitoria es el ejemplo a seguir en España

Vitoria se convirtió el pasado mes de septiembre en la ciudad referente en el mundo en sostenibilidad . Vitoria fue reconocida con el premio ‘Global Green City Award’, galardón que concede la organización Global Forum on Human Settlements, auspiciada por la ONU, y que se dio a conocer en una ceremonia en el Conference Center de la ONU en Addis Abeba, capital de Etiopía .

Según los datos de la COP25

The Climate Reality Project, la iniciativa creada con el fin de luchar contra el cambio climático por Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, ha establecido que casi el 60% de la población mundial vive en ciudades, sin embargo, aun con la gran cantidad de personas viviendo en las urbes, no disponemos de ciudades sostenibles en España.