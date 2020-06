Plástico en la lluvia, el gran peligro medioambiental que amenaza al planeta

La resistencia del plástico es lo que hace que sea tan contaminante

El 30% de las partículas, microperlas

Aún más preocupante, los microplásticos eventualmente se rompen en nano plásticos, pedazos tan pequeños que los investigadores pueden no ser capaces de detectarlos sin el equipo adecuado. "No pude ver nada más pequeño que cuatro micrones, pero eso no significa que no estuviera allí", dice Brahney. "El hecho de que no podamos verlos frente a nosotros no significa que no los estemos respirando".