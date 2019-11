Miles de voluntarios plantarán 90.000 árboles en cinco comunidades autónomas

Cerca de 100.000 personas se han sumado como voluntarios a una campaña para reforestar cinco áreas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana con unos 15.000 árboles autóctonos de cada zona.



La iniciativa parte de una start-up de complementos sostenibles que ha fijado el objetivo de plantar un árbol por cada producto que vende a través de su página de Internet.



Las primeras reforestaciones se celebrarás el próximo sábado a partir de las 10.00 horas en Calafell (Tarragona) y Madrid. En Calafell se han involucrado 25.000 personas entre voluntarios, trabajadores, clientes, expertos forestales y autoridades locales, para plantar unos 5.000 árboles y en Galicia ya se han plantado otros 12.000 árboles en zonas afectadas por los graves incendios de 2017.



El cofundador de One Oak, Guillermo Íñiguez, ha explicado que el propósito es "inspirar" a un gran número de personas para que, juntas, impulsen un "gran cambio que mejore la salud del planeta" y ha añadido que han encontrado en la moda sostenible una plataforma cercana y divertida para hacerlo.



En Calafell se plantarán este sábado 5.000 encinas, algarrobos o pino carrasco y en una segunda fase, en febrero de 2020 otros 4.000 árboles en una plantación múltiple cuyo objetivo es recuperar la biodiversidad del bosque mediterráneo tras un incendio que en 2016 calcinaron 11 hectáreas de monte. En la misma localidad la empresa de complementos sostenibles tiene en marcha otros cuatro proyectos de reforestación para paliar también la contaminación atmosférica y frenar la erosión, la desertización y la deforestación del terreno.



El proyecto de Madrid buscará absorber parte de la contaminación que provoca el aterrizaje y despegue de los aviones del aeropuerto de Barajas, para lo que reforestarán una zona en Paracuellos del Jarama, cercana a la terminal 4 del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.



Mientras, las reforestaciones de Galicia y Andalucía tratan de revertir los efectos de los incendios que calcinaron en 2017 el Concello As Neves y el Parque Nacional de Doñana.



Por último, en Finestrat (Alicante) los voluntarios se centran en recuperar la calidad del suelo y reducir el riesgo de inundaciones y restablecer los efectos de los incendios más graves en la Comunidad Valenciana, que datan de 2006 y 2009.



Íñiguez destaca que las decisiones diarias tienen un gran impacto en el medio ambiente y por eso han puesto en marcha el proyecto de sostenibilidad 360º de modo que por cada complemento que venden en el comercio electrónico, plantan un árbol al que el cliente pone el nombre, elige un proyecto y recibe una fotografía que certifica su plantación.



Todos los árboles proceden de viveros locales y cada uno de ellos absorbe 200 kilos de CO2, para compensar el impacto de las emisiones procedentes de la fabricación y el transporte de los productos.



Las próximas reforestaciones tendrán lugar el sábado 16 de noviembre en Madrid y el domingo 17 en Galicia, donde se plantarán 1.000 y 1.500 árboles respectivamente. Los interesados en participar se pueden inscribir en la página de internet de One Oak.