21 de marzo de 2021: el asteroide más grande que jamás se acercó a la Tierra, no es un peligro

El 21 de marzo será histórico y emocionante a la par para muchos expertos. Sí, no va a pasar cerca. Lo hará a dos millones de kilómetros, pero será el asteroide más grande que jamás ha pasado tan cerca, no en vano, el 2001 FO32, tiene un kilómetro de ancho. Aunque a distancia segura, su visita brindará a los astrónomos una oportunidad única de ver bien una reliquia rocosa que se formó en los albores de nuestro sistema solar. No existe la amenaza de una colisión con nuestro planeta ahora o en los siglos venideros.