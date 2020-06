Acondicionar la casa para el teletrabajo: factores a tener en cuenta en la nueva normalidad

Ponte cómodo

No vamos a venderte nada, ahora sí, hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta si vas a seguir trabajando desde casa. En primer lugar, ponte cómodo. Si tu silla te destroza la espalda y la mesa te viene demasiado baja, es el momento de hacer un viaje a una tienda de muebles.

La humedad importa

Calor y ordenador, mala combinación

En cuanto a la temperatura, los 34ºC del exterior te harán sentir agotado, y darle demasiada potencia al aire acondicionado hará que te resfríes. Con que, antes de nada, asegúrate que estás a gusto. Este aspecto no solo es importante para ti. Para que los equipos de trabajo como el ordenador no se sobrecalienten, es necesario que no haga demasiado calor. Es recomendables además que circule aire por debajo del aparato.