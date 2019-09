Un adolescente pierde su capacidad auditiva y visual por sólo comer salchichas y patatas fritas en su dieta

La madre del joven, que quiere permanecer en el anonimato, narra que desde los siete años su hijo se negaba a comer si no era lo que él quería. Sus profesores también se preocuparon porque era capaz de no comer nada durante el almuerzo. Según cuenta su madre: "le hacía un sándwich o fruta pero no se la comía. Siempre ha sido muy delgado por lo que no nos preocupaba su peso. Escuchas acerca de la comida basura y la obesidad todo el tiempo... pero él estaba muy delgado igualmente. El daño es irreversible. Empezó la universidad y tuvo que dejarlo porque no podía ver ni oír, es una pesadilla".