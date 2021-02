Los adultos también pueden desarrollar el síndrome inflamatorio multisistémico tras pasar el covid: advierten de su gravedad

En raras ocasiones, los niños que han sido infectados por el virus que causa el covid-19 desarrollan una condición llamada síndrome inflamatorio multisistémico . Los niños pueden desarrollar este síndrome entre 2 y 4 semanas después de la infección, y algunos de estos niños no presentan síntomas de covid-19. Estos niños requieren hospitalización y muchos necesitan terapias de apoyo complejas para ayudar a responder a lo que parece ser la fuerte respuesta del cuerpo a ser infectado con el virus. Algunos niños con esta condición han muerto.

La mujer de 54 años y madre de cinco hijos se preocupó por las secuelas que le podía dejar la enfermedad ya que era de grupo de riesgo al haber superado un cáncer de mama. Cuando superó el virus no notó ninguna secuela grave. Sin embargo, tres semanas después de recibir el alta volvió a sentirse enferma. “Me dijeron que tenía neumonía, me mandaron un medicamento y me enviaron a casa”, cuenta la mujer a la cadena de televisión 'NBC'.