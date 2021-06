Un aerosol nasal cargado de anticuerpos podría brindar protección contra la covid

El equipo científico se propuso diseñar un anticuerpo que pudiera administrarse directamente en la nariz

En la actualidad, varios de estos anticuerpos se encuentran en ensayos clínicos en etapa tardía , y algunas agencias reguladoras de los Estados Unidos y otros lugares han aprobado para uso de emergencia, según explican los autores en la revista científica. Sin embargo, entre los médicos, "los tratamientos con anticuerpos no han sido muy populares" , dice Zhiqiang An, ingeniero de anticuerpos del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.

El equipo científico , liderado por An, se propuso diseñar un anticuerpo que pudiera administrarse directamente en la nariz. Escanearon una biblioteca de anticuerpos de humanos sanos y se centraron en aquellos que pudieron reconocer un componente del SARS-CoV-2 que el virus usa para adherirse a las células y entrar en ellas. Entre lo s candidatos prometedores se encontraban los anticuerpos IgG , que son relativamente lentos en aparecer después de una infección, pero están diseñados precisamente para el patógeno invasor.

Este trabajo es una "gran hazaña de la ingeniería", asegura Guy Gorochov, inmunólogo de la Universidad de la Sorbona

An visualiza estos anticuerpos como una especie de máscara química que podría usar cualquier persona que haya estado expuesta al SARS-CoV-2, y como una línea de defensa adicional para las personas que podrían no estar completamente protegidas por las vacunas. "Debido a que las moléculas de IgM son relativamente estables, podría ser factible formularlas en un aerosol nasal que se comprará en una farmacia y se guardará para uso de emergencia", agregó el líder del equipo. IGM Biosciences, una empresa de biotecnología en Mountain View, California, que colaboró en el estudio de An, probará este anticuerpo en ensayos clínicos.