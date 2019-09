Descubren agua por primera vez en un mundo en zona habitable

En la atmósfera del planeta K2-18ba, que se encuentra a 111 millones de años luz, los científicos planetarios de la Universidad de Montreal han detectado vapor de agua, y posiblemente nubes de agua líquida.



Según afirma el autor principal del hallazgo, Björn Benneke, profesor del Institute for Research on Exoplanets "Esto representa el paso más grande que se ha dado hasta nuestro objetivo final de encontrar vida en otros planetas, de demostrar que no estamos solos. Gracias a nuestras observaciones y nuestro modelo climático de este planeta, hemos demostrado que su vapor de agua puede condensarse en agua líquida. Esta es la primera vez”



El exoplaneta es aproximadamente nueve veces más masivo que nuestra Tierra y se encuentra en la zona habitable de la estrella que orbita. Esta estrella de tipo M es más pequeña y más fría que nuestro Sol, pero debido a la proximidad de K2-18b a su estrella, el planeta recibe casi la misma cantidad total de energía de su estrella que nuestra Tierra recibe del Sol.